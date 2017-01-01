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    Бинвеню Басала-Мазана

    #36 | Защитник
    Имя Бинвеню
    Фамилия Басала-Мазана
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 1992 (31 год)
    Рост 184
    Вес 73
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