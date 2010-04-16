Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Манассе Ишиаку - статистика

Завершил карьеру
9 января 1983 (43), Порт-Харкорт
| Нападающий
185 см | 82 кг
Нигерия | Бельгия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
15
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
3 : 1
16.04.2010
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
0 : 2
10.04.2010
Кельн
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
0 : 3
03.04.2010
Герта
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1 : 4
27.03.2010
Кельн
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 1
19.03.2010
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
1 : 0
13.03.2010
Кельн
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
1 : 1
06.03.2010
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
0 : 0
27.02.2010
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
1 : 5
20.02.2010
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
3 : 0
20.12.2009
Нюрнберг
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
0 : 0
12.12.2009
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0 : 0
06.12.2009
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
0 : 4
21.11.2009
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Герта
0 : 1
08.11.2009
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0 : 1
31.10.2009
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 0
24.10.2009
Кельн
1' - 90'
23'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 0
17.10.2009
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
0 : 0
03.10.2009
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 1
26.09.2009
Байер
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
0 : 2
19.09.2009
Кельн
1' - 90'
89'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
13.09.2009
Шальке-04
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
3 : 1
30.08.2009
Кельн
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1 : 3
15.08.2009
Вольфсбург
76' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
3
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+