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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бохум
Кельн - Бохум: обзор матча 16 апреля 2010
Кельн
16.04.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Бохум
15'
З. Тошич
78'
З. Тошич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бохум
Желтая карточка
А. Матушик
Замена
Р. Ябо
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 2:0!
З. Тошич
Замена
Д. Климович
️️️️
З. Дедич
Замена
В. Хашемян
️️️️
М. Пферцель
Замена
Д. Бросински
️️️️
Т. Ялчин
Замена
Л. Холтби
️️️️
П. Фабиан
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
8
Пети
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Филипп Бениг
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
10
Милош Марич
ЦП
29
Златко Дедич
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Диего Климович
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
3-4-2-1
1
Мондрагон
23
МакКенна
14
Жеромел
2
Бречко
28
Эре
8
Матушик
8
Пети
24
Ялчин
10
Подольски
18
Тошич
18
Новакович
3-2-1-3
29
Хеерваген
28
Фукс
4
Мальтриц
30
Фабиан
6
Пферцель
5
Бениг
10
Марич
11
Шестак
40
Эпалле
29
Дедич
24
Ялчин
18
Бросински
18
Бросински
24
Ялчин
18
Тошич
10
Ябо
10
Ябо
18
Тошич
30
Фабиан
90
Холтби
90
Холтби
30
Фабиан
29
Дедич
14
Климович
14
Климович
29
Дедич
6
Пферцель
21
Хашемян
21
Хашемян
6
Пферцель
Остались в запасе
Кельн
Бохум
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
16
Андреас Люте
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Кельн - Бохум
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
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