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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 26 сентября 2009
Кельн
26.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Байер
82'
С. Рольфес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Байер
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Ш. Кисслинг
Красная карточка
Манише
Замена
С. Зилински
️️️️
Ф. Эре
ГОЛ! 0:1!
С. Рольфес
Желтая карточка
Л. Подольски
Замена
М. Новакович
️️️️
М. Ишиаку
Замена
Т. Кроос
️️️️
Р. Аугусто
Замена
В. Сану
️️️️
С. Фрайс
Замена
Т. Гекас
️️️️
Э. Дердийок
Желтая карточка
Р. Аугусто
Желтая карточка
Р. Адлер
Желтая карточка
С. Фрайс
Желтая карточка
Пети
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
8
Манише
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Байер
15
Рене Адлер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
4-4-1-1
1
Мондрагон
4
Шорх
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
28
Эре
8
Пети
8
Манише
9
Фрайс
10
Подольски
0
Ишиаку
3-5-2
15
Адлер
4
Хююпя
2
Фридрих
5
Швааб
7
Аугусто
10
Барнетта
23
Видаль
6
Рольфес
8
Кастро
9
Дердийок
11
Кисслинг
9
Фрайс
32
Сану
32
Сану
9
Фрайс
28
Эре
11
Зилински
11
Зилински
28
Эре
0
Ишиаку
18
Новакович
18
Новакович
0
Ишиаку
11
Кисслинг
7
Райнарц
7
Райнарц
11
Кисслинг
7
Аугусто
8
Кроос
8
Кроос
7
Аугусто
9
Дердийок
33
Гекас
33
Гекас
9
Дердийок
Остались в запасе
Кельн
Байер
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Кельн - Байер
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Кемптер
(Саульдорф)
Стадион:
Рейн Энерги
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