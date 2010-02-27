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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 27 февраля 2010
Байер
27.02.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Кельн
Замена
Ф. Эре
️️️️
С. Фрайс
Желтая карточка
Л. Подольски
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Барнетта
Замена
М. Кадлец
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
М. Новакович
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Д. Швааб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
2
Мишо Бречко
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
(К)
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Пети
ЦП
14
Педру Жеромел
ЦП
9
Себастьян Фрайс
АП
8
Адам Матушик
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
18
Зоран Тошич
ПВ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
8
Кастро
4
Хююпя
2
Фридрих
5
Швааб
8
Кроос
7
Райнарц
23
Видаль
10
Барнетта
9
Дердийок
11
Кисслинг
4-4-1-1
1
Мондрагон
4
Шорх
23
МакКенна
0
Мохамад
2
Бречко
8
Матушик
8
Пети
14
Жеромел
10
Подольски
9
Фрайс
18
Новакович
8
Кастро
3
Кадлец
3
Кадлец
8
Кастро
10
Барнетта
8
Бендер
8
Бендер
10
Барнетта
5
Швааб
7
Аугусто
7
Аугусто
5
Швааб
9
Фрайс
28
Эре
28
Эре
9
Фрайс
Остались в запасе
Байер
Кельн
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Остались в запасе
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Байер - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:25 (прямая)
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