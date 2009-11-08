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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 08 ноября 2009
Герта
08.11.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Кельн
79'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Кельн
Желтая карточка
А. Фридрих
Желтая карточка
Ф. Мондрагон
Желтая карточка
Манише
Замена
А. Чихи
️️️️
С. Фрайс
Замена
М. Матип
️️️️
Манише
Замена
К. МакКенна
️️️️
Ф. Эре
Замена
Г. Качар
️️️️
Л. Пищек
ГОЛ! 0:1!
М. Новакович
Желтая карточка
Л. Пищек
Замена
Сисеро
️️️️
М. Нику
Замена
П. Эберт
️️️️
М. Штайн
Желтая карточка
Раффаэл
Желтая карточка
Л. Подольски
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
К. Пеццони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Манише
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Герта
15
Кристофер Ганг
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
16
Сисеро
ЦП
30
Саша Бигалке
ЛФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
34
Адиль Чихи
ПП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
3-2-1-3
33
Дробны
3
Фридрих
28
Лустенбергер
39
Пейчинович
5
фон Берген
2
Штайн
8
Нику
11
Раффаэл
18
Вихнярек
19
Домовчийски
4-4-1-1
1
Мондрагон
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
4
Шорх
9
Фрайс
8
Манише
17
Пеццони
28
Эре
10
Подольски
18
Новакович
2
Штайн
20
Эберт
20
Эберт
2
Штайн
26
Пищек
20
Качар
20
Качар
26
Пищек
8
Нику
16
Сисеро
16
Сисеро
8
Нику
28
Эре
23
МакКенна
23
МакКенна
28
Эре
8
Манише
34
Матип
34
Матип
8
Манише
9
Фрайс
34
Чихи
34
Чихи
9
Фрайс
Остались в запасе
Герта
Кельн
15
Кристофер Ганг
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Саша Бигалке
ЛФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
15
Кристофер Ганг
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Саша Бигалке
ЛФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Герта - Кельн
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Олимпиаштадион
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