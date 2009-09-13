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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 13 сентября 2009
Кельн
13.09.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
7'
Л. Подольски
2'
Д. Фарфан
47'
Л. Кобиашвили
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Шальке-04
Замена
Я. Моравек
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Л. Холтби
️️️️
Д. Асамоа
Замена
М. Ишиаку
️️️️
М. Бречко
Замена
С. Фрайс
️️️️
А. Чихи
Замена
К. Кураньи
️️️️
Л. Кения
ГОЛ! 1:2!
Л. Кобиашвили
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
М. Нойер
Желтая карточка
М. Новакович
Желтая карточка
Пети
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Пас отдал
Ф. Эре
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
Д. Асамоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
2
Мишо Бречко
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Марсело Хосе Бордон
ЛАЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ПАЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛВ
18
Кристоф Мориц
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
5
Бенедикт Хеведес
ПВ
99
Леван Кения
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
11
Иван Ракитич
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-4-2
1
Мондрагон
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
4
Шорх
28
Эре
8
Манише
8
Пети
34
Чихи
10
Подольски
18
Новакович
1-2-2-2-3
1
Нойер
16
Вестерманн
3
Самбрано
5
Бордон
18
Мориц
22
Пляцикас
5
Хеведес
3
Кобиашвили
8
Фарфан
18
Асамоа
99
Кения
34
Чихи
9
Фрайс
9
Фрайс
34
Чихи
2
Бречко
0
Ишиаку
0
Ишиаку
2
Бречко
8
Фарфан
30
Моравек
30
Моравек
8
Фарфан
18
Асамоа
90
Холтби
90
Холтби
18
Асамоа
99
Кения
22
Кураньи
22
Кураньи
99
Кения
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
32
Вилфрид Сану
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
33
Матиас Шобер
ВР
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
32
Вилфрид Сану
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Кельн - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Рейн Энерги
Посещаемость:
49500 из 50374 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:25 (прямая)
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