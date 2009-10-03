Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кельн
Бавария - Кельн: обзор матча 03 октября 2009
Бавария
03.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кельн
+2
Замена
В. Сану
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
М. Матип
Желтая карточка
М. Бречко
Желтая карточка
П. Жеромел
Замена
М. Матип
️️️️
Ф. Эре
Замена
К. МакКенна
️️️️
Ю. Мохамад
Замена
И. Олич
️️️️
М. Клозе
Замена
Д. Праньич
️️️️
Х. Соса
Замена
М. Гомес
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
Э. Брафхайд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
7
Хосе Соса
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
2
Мишо Бречко
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
8
Пети
(К)
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
32
Вилфрид Сану
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
28
Брафхайд
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
7
Рибери
16
Оттль
31
Швайнштайгер
7
Соса
13
Мюллер
11
Клозе
4-4-2
1
Мондрагон
4
Шорх
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
9
Фрайс
8
Пети
17
Пеццони
28
Эре
10
Подольски
0
Ишиаку
7
Соса
32
Праньич
32
Праньич
7
Соса
7
Рибери
27
Гомес
27
Гомес
7
Рибери
11
Клозе
40
Олич
40
Олич
11
Клозе
10
Подольски
32
Сану
32
Сану
10
Подольски
28
Эре
34
Матип
34
Матип
28
Эре
0
Мохамад
23
МакКенна
23
МакКенна
0
Мохамад
Остались в запасе
Бавария
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
11
Себастьян Зилински
ЦФ
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
11
Себастьян Зилински
ЦФ
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Бавария - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Кельн
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+