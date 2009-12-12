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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кельн
Фрайбург - Кельн: обзор матча 12 декабря 2009
Фрайбург
12.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Кельн
Желтая карточка
Манише
Замена
С. Фрайс
️️️️
А. Чихи
Желтая карточка
С. Макиади
Замена
Т. Бекманн
️️️️
Ш. Райзингер
Желтая карточка
А. Чихи
Замена
М. Бречко
️️️️
Ф. Эре
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Д. Жагер
Желтая карточка
М. Идриссу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Пети
ЦП
8
Манише
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Эке Узома
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Томми Бекманн
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
4-4-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
76
Менди
5
Бучер
22
Ча Ду Ри
14
Жагер
16
Макиади
0
Банович
6
Абдессадки
27
Райзингер
0
Идриссу
3-5-1-1
1
Мондрагон
4
Шорх
14
Жеромел
0
Мохамад
34
Чихи
17
Пеццони
8
Пети
8
Манише
28
Эре
10
Подольски
18
Новакович
14
Жагер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Жагер
27
Райзингер
13
Бекманн
13
Бекманн
27
Райзингер
28
Эре
2
Бречко
2
Бречко
28
Эре
34
Чихи
9
Фрайс
9
Фрайс
34
Чихи
Остались в запасе
Фрайбург
Кельн
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Эке Узома
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Эке Узома
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Фрайбург - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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