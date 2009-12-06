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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вердер
Кельн - Вердер: обзор матча 06 декабря 2009
Кельн
06.12.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Вердер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вердер
Замена
С. Фрайс
️️️️
Манише
Желтая карточка
Т. Фрингс
Желтая карточка
Манише
Желтая карточка
Пети
Замена
М. Розенберг
️️️️
У. Алмейда
Желтая карточка
К. Шорх
Желтая карточка
С. Бениш
Замена
К. МакКенна
️️️️
Ф. Эре
Желтая карточка
М. Марин
12'
Желтая карточка
Налдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
28
Фабрис Эре
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
17
Кевин Пеццони
ОП
8
Манише
ЦП
8
Пети
(К)
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Аарон Хант
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-1-4-1
18
Кесслер
28
Эре
14
Жеромел
0
Мохамад
4
Шорх
17
Пеццони
10
Подольски
8
Манише
8
Пети
34
Чихи
18
Новакович
4-1-2-2-1
1
Милиц
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
17
Бениш
0
Фрингс
6
Боровски
7
Йенсен
22
Марин
14
Хант
9
Алмейда
28
Эре
23
МакКенна
23
МакКенна
28
Эре
8
Манише
9
Фрайс
9
Фрайс
8
Манише
9
Алмейда
9
Розенберг
9
Розенберг
9
Алмейда
Остались в запасе
Кельн
Вердер
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Кельн - Вердер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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