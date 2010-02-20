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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Штутгарт
Кельн - Штутгарт: обзор матча 20 февраля 2010
Кельн
20.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 5
Завершен
Штутгарт
44'
К. Шорх
13'
Какау
31'
Какау
38'
Какау
70'
П. Погребняк
74'
Какау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Штутгарт
Замена
Ю. Шибер
️️️️
П. Погребняк
Замена
С. Руди
️️️️
Т. Гебхарт
ГОЛ! 1:5!
Какау
ГОЛ! 1:4!
П. Погребняк
Замена
Р. Хильберт
️️️️
А. Глеб
Замена
С. Фрайс
️️️️
А. Чихи
Желтая карточка
П. Жеромел
Желтая карточка
Т. Гебхарт
ГОЛ! 1:3!
К. Шорх
ГОЛ! 0:3!
Какау
ГОЛ! 0:2!
Какау
Желтая карточка
А. Глеб
13'
ГОЛ! 0:1!
Какау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-3-2-1
1
Мондрагон
4
Шорх
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
8
Пети
17
Пеццони
34
Чихи
10
Подольски
18
Тошич
18
Новакович
4-4-2
13
Леманн
22
Челоцци
15
Дельпьер
35
Таски
3
Молинаро
10
Гебхарт
28
Треш
8
Кузманович
11
Глеб
18
Какау
88
Погребняк
34
Чихи
9
Фрайс
9
Фрайс
34
Чихи
10
Гебхарт
13
Руди
13
Руди
10
Гебхарт
11
Глеб
19
Хильберт
19
Хильберт
11
Глеб
88
Погребняк
20
Шибер
20
Шибер
88
Погребняк
Остались в запасе
Кельн
Штутгарт
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Кельн - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
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