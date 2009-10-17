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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Майнц
Кельн - Майнц: обзор матча 17 октября 2009
Кельн
17.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
42'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Майнц
Замена
К. МакКенна
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
П. Жеромел
Замена
А. Гримальди
️️️️
А. Иваншиц
Замена
М. Пекович
️️️️
Б. Свенссон
Замена
С. Фрайс
️️️️
М. Новакович
Замена
С. Баляк
️️️️
А. Шюррле
Замена
К. Шорх
️️️️
П. Воме
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
Майнц
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
27
Даниэль Гункель
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
11
Срджан Баляк
ЦФ
4-3-1-2
1
Мондрагон
0
Воме
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
28
Эре
17
Пеццони
8
Пети
10
Подольски
0
Ишиаку
18
Новакович
3-2-4-1
33
Мюллер
2
Свенссон
4
Новески
26
Бунгерт
16
Хеллер
24
Лёв
14
Кархан
23
Иваншиц
19
Сото
20
Шюррле
30
Бансе
10
Подольски
23
МакКенна
23
МакКенна
10
Подольски
0
Воме
4
Шорх
4
Шорх
0
Воме
18
Новакович
9
Фрайс
9
Фрайс
18
Новакович
23
Иваншиц
39
Гримальди
39
Гримальди
23
Иваншиц
20
Шюррле
11
Баляк
11
Баляк
20
Шюррле
2
Свенссон
13
Пекович
13
Пекович
2
Свенссон
Остались в запасе
Кельн
Майнц
32
Вилфрид Сану
ЦФ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
27
Даниэль Гункель
ЦП
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
32
Вилфрид Сану
ЦФ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
Остались в запасе
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
27
Даниэль Гункель
ЦП
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Кельн - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Рейн Энерги
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