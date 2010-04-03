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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 03 апреля 2010
Кельн
03.04.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Герта
25'
Раффаэл
45'
Раффаэл
75'
Сисеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Герта
Вторая желтая
З. Тошич
Желтая карточка
З. Тошич
Замена
К. Янкер
️️️️
Сисеро
Замена
В. Домовчийски
️️️️
Т. Гекас
Желтая карточка
Манише
ГОЛ! 0:3!
Сисеро
Красная карточка
Ю. Мохамад
Замена
П. Дардаи
️️️️
Ф. Лустенбергер
Замена
Д. Бросински
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
М. Бречко
Желтая карточка
П. Жеромел
Желтая карточка
Г. Качар
Замена
Ф. Эре
️️️️
С. Фрайс
Замена
М. Ишиаку
️️️️
М. Новакович
ГОЛ! 0:2!
Раффаэл
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
16
Сисеро
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
24
Танер Ялчин
ЦП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
4-3-2-1
1
Мондрагон
23
МакКенна
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
8
Манише
8
Пети
9
Фрайс
10
Подольски
18
Тошич
18
Новакович
3-2-2-3
33
Дробны
5
фон Берген
3
Фридрих
28
Лустенбергер
26
Пищек
3
Кобиашвили
16
Сисеро
20
Качар
20
Рамос
33
Гекас
11
Раффаэл
10
Подольски
18
Бросински
18
Бросински
10
Подольски
9
Фрайс
28
Эре
28
Эре
9
Фрайс
18
Новакович
0
Ишиаку
0
Ишиаку
18
Новакович
16
Сисеро
16
Янкер
16
Янкер
16
Сисеро
28
Лустенбергер
8
Дардаи
8
Дардаи
28
Лустенбергер
33
Гекас
19
Домовчийски
19
Домовчийски
33
Гекас
Остались в запасе
Кельн
Герта
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
Главный тренер
Рене Вагнер
30
Саша Бурхерт
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Кельн - Герта
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Рейн Энерги
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