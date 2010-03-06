Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 06 марта 2010
Кельн
06.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
31'
Л. Подольски
58'
Б. Швайнштайгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бавария
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Ф. Эре
️️️️
С. Фрайс
Замена
З. Тошич
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
Пети
Замена
Д. Алаба
️️️️
Д. Контенто
Желтая карточка
Д. ван Бюйтен
Желтая карточка
Манише
ГОЛ! 1:1!
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Клозе
️️️️
И. Олич
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
8
Манише
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
18
Зоран Тошич
ПВ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-4-1-1
1
Мондрагон
23
МакКенна
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
8
Пети
8
Манише
8
Матушик
9
Фрайс
10
Подольски
18
Новакович
4-3-3
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
26
Контенто
34
Алтынтоп
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
40
Олич
27
Гомес
9
Фрайс
28
Эре
28
Эре
9
Фрайс
10
Подольски
18
Тошич
18
Тошич
10
Подольски
26
Контенто
5
Алаба
5
Алаба
26
Контенто
34
Алтынтоп
7
Рибери
7
Рибери
34
Алтынтоп
40
Олич
11
Клозе
11
Клозе
40
Олич
Остались в запасе
Кельн
Бавария
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Кельн - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Бавария
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
Вчера, 14:36
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
Вчера, 14:36
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+