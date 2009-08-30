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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Кельн
Гамбург - Кельн: обзор матча 30 августа 2009
Гамбург
30.08.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Кельн
19'
Х. Паоло Герреро
66'
Х. Паоло Герреро
86'
П. Троховски (П)
76'
А. Чихи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Кельн
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Э. Элиа
Замена
Р. Теше
️️️️
П. Троховски
Замена
М. Берг
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
М. Ишиаку
️️️️
М. Новакович
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Троховски
Желтая карточка
Ф. Мондрагон
Желтая карточка
Ю. Мохамад
ГОЛ! 2:1!
А. Чихи
Замена
А. Чихи
️️️️
С. Фрайс
Замена
Ф. Эре
️️️️
К. Пеццони
ГОЛ! 2:0!
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 1:0!
Х. Паоло Герреро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
10
Ромео Кастелен
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
24
Танер Ялчин
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
4-4-2
1
Рост
4
Матейсен
3
Аого
17
Боатенг
14
Розегнал
15
Троховски
14
Яролим
12
Зе Роберто
11
Элиа
34
Герреро
33
Петрич
4-4-1-1
1
Мондрагон
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
0
Воме
9
Фрайс
8
Пети
17
Пеццони
8
Манише
10
Подольски
18
Новакович
15
Троховски
8
Теше
8
Теше
15
Троховски
11
Элиа
11
Питройпа
11
Питройпа
11
Элиа
34
Герреро
33
Берг
33
Берг
34
Герреро
17
Пеццони
28
Эре
28
Эре
17
Пеццони
9
Фрайс
34
Чихи
34
Чихи
9
Фрайс
18
Новакович
0
Ишиаку
0
Ишиаку
18
Новакович
Остались в запасе
Гамбург
Кельн
10
Ромео Кастелен
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
10
Ромео Кастелен
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Гамбург - Кельн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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