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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кельн
Майнц - Кельн: обзор матча 13 марта 2010
Майнц
13.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
56'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Кельн
Замена
М. Ишиаку
️️️️
С. Фрайс
Желтая карточка
К. МакКенна
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Ю. Полански
Желтая карточка
М. Кархан
Замена
Д. Бросински
️️️️
М. Бречко
Желтая карточка
Манише
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Матушик
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Замена
Ч. Амри
️️️️
Ф. Хеллер
Замена
А. Шюррле
️️️️
Ф. Троян
Желтая карточка
А. Матушик
Красная карточка
А. Бансе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Филип Троян
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Манише
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Майнц
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Ян Шимак
АП
18
Чадли Амри
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
3-2-4-1
28
Веткло
4
Новески
2
Свенссон
30
Фатхи
8
Забавник
16
Хеллер
8
Троян
8
Полански
14
Кархан
19
Сото
30
Бансе
4-4-1-1
1
Мондрагон
2
Бречко
14
Жеромел
23
МакКенна
0
Мохамад
9
Фрайс
8
Манише
8
Матушик
28
Эре
10
Подольски
18
Новакович
8
Полански
26
Бунгерт
26
Бунгерт
8
Полански
8
Троян
20
Шюррле
20
Шюррле
8
Троян
16
Хеллер
18
Амри
18
Амри
16
Хеллер
2
Бречко
18
Бросински
18
Бросински
2
Бречко
8
Матушик
18
Тошич
18
Тошич
8
Матушик
9
Фрайс
0
Ишиаку
0
Ишиаку
9
Фрайс
Остались в запасе
Майнц
Кельн
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
19
Ян Шимак
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
18
Томас Кесслер
ВР
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
19
Ян Шимак
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
18
Томас Кесслер
ВР
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Майнц - Кельн
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
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