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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 15 августа 2009
Кельн
15.08.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
49'
Ф. Эре
73'
Э. Джеко
74'
П. Воме (АГ)
86'
О. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вольфсбург
Замена
А. Дежага
️️️️
Э. Джеко
Замена
К. Дзаккардо
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 1:3!
О. Мартинс
Замена
М. Новакович
️️️️
П. Воме
Замена
М. Ишиаку
️️️️
К. Пеццони
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Воме
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Желтая карточка
Л. Подольски
Замена
О. Мартинс
️️️️
К. Зиани
ГОЛ! 1:0!
Ф. Эре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
15
Карим Зиани
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-5-1
1
Мондрагон
0
Воме
0
Мохамад
23
МакКенна
2
Бречко
28
Эре
17
Пеццони
8
Манише
8
Пети
9
Фрайс
10
Подольски
4-1-2-1-2
16
Бенальо
27
Ритер
15
Барцальи
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
15
Зиани
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
0
Воме
18
Новакович
18
Новакович
0
Воме
17
Пеццони
0
Ишиаку
0
Ишиаку
17
Пеццони
4
Гентнер
5
Дзаккардо
5
Дзаккардо
4
Гентнер
10
Джеко
21
Дежага
21
Дежага
10
Джеко
15
Зиани
9
Мартинс
9
Мартинс
15
Зиани
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Рейн Энерги
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