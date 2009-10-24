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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кельн
Боруссия М - Кельн: обзор матча 24 октября 2009
Боруссия М
24.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Кельн
Замена
М. Матип
️️️️
М. Новакович
Замена
К. Матмур
️️️️
М. Ройс
Замена
С. Фрайс
️️️️
Ф. Эре
Замена
О. Нойвилль
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Р. Колаутти
Замена
К. МакКенна
️️️️
К. Шорх
Желтая карточка
М. Ишиаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
32
Вилфрид Сану
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
4
Данте
4
Брауверс
20
Жорес
28
Левелс
18
Аранго
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
9
Колаутти
25
Бобадилья
4-3-1-2
1
Мондрагон
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
4
Шорх
8
Пети
17
Пеццони
28
Эре
10
Подольски
18
Новакович
0
Ишиаку
25
Бобадилья
27
Нойвилль
27
Нойвилль
25
Бобадилья
9
Колаутти
9
Фрэнд
9
Фрэнд
9
Колаутти
18
Ройс
10
Матмур
10
Матмур
18
Ройс
18
Новакович
34
Матип
34
Матип
18
Новакович
4
Шорх
23
МакКенна
23
МакКенна
4
Шорх
28
Эре
9
Фрайс
9
Фрайс
28
Эре
Остались в запасе
Боруссия М
Кельн
25
Мосес Ламиди
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
11
Себастьян Зилински
ЦФ
24
Танер Ялчин
ЦП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
25
Мосес Ламиди
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
11
Себастьян Зилински
ЦФ
24
Танер Ялчин
ЦП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Боруссия М - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Боруссия-Парк
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