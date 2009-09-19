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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кельн
Штутгарт - Кельн: обзор матча 19 сентября 2009
Штутгарт
19.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Кельн
25'
С. Фрайс
89'
В. Сану
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Кельн
Замена
К. МакКенна
️️️️
М. Ишиаку
ГОЛ! 0:2!
В. Сану
Пас отдал
М. Ишиаку
Замена
В. Сану
️️️️
Л. Подольски
Замена
Ч. Марика
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
К. Пеццони
️️️️
Ф. Эре
Желтая карточка
А. Бока
Замена
С. Руди
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
З. Кузманович
Желтая карточка
Элсон
Замена
Элсон
️️️️
Р. Хильберт
Желтая карточка
Л. Подольски
Желтая карточка
Пети
ГОЛ! 0:1!
С. Фрайс
Пас отдал
Ф. Эре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
(К)
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
10
Тимо Гебхарт
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
2
Мишо Бречко
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
8
Пети
(К)
ЦП
8
Манише
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
7
Элсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
15
Бока
15
Дельпьер
35
Таски
28
Треш
10
Гебхарт
28
Хедира
8
Кузманович
19
Хильберт
18
Какау
88
Погребняк
4-4-2
1
Мондрагон
4
Шорх
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
9
Фрайс
8
Пети
8
Манише
28
Эре
10
Подольски
0
Ишиаку
19
Хильберт
7
Элсон
7
Элсон
19
Хильберт
8
Кузманович
13
Руди
13
Руди
8
Кузманович
10
Гебхарт
19
Марика
19
Марика
10
Гебхарт
10
Подольски
32
Сану
32
Сану
10
Подольски
0
Ишиаку
23
МакКенна
23
МакКенна
0
Ишиаку
28
Эре
17
Пеццони
17
Пеццони
28
Эре
Остались в запасе
Штутгарт
Кельн
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Штутгарт - Кельн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
25000 из 60441 зрителей (41%)
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:25 (прямая)
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