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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Кельн
Ганновер-96 - Кельн: обзор матча 27 марта 2010
Ганновер-96
27.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Кельн
81'
С. Черундоло
12'
З. Тошич
21'
Пети
28'
М. Новакович (П)
71'
З. Тошич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Кельн
Замена
М. Ишиаку
️️️️
М. Новакович
Замена
Д. Бросински
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 1:4!
С. Черундоло
Замена
Ф. Эре
️️️️
С. Фрайс
ГОЛ! 0:4!
З. Тошич
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Л. Андреасен
Замена
М. Ханке
️️️️
Я. Шлаудрафф
Вторая желтая
Х. Балич
Желтая карточка
К. Хагги
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
Замена
К. Рауш
️️️️
С. Пинту
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Новакович
Желтая карточка
Х. Балич
ГОЛ! 0:2!
Пети
12'
ГОЛ! 0:1!
З. Тошич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
4-3-3
25
Фромловиц
5
Эггиманн
5
Хагги
19
Шульц
6
Черундоло
5
Балич
18
Пинту
2
Андреасен
13
Шлаудрафф
24
Штайнер
11
Конан
4-4-1-1
1
Мондрагон
2
Бречко
0
Мохамад
23
МакКенна
0
Воме
9
Фрайс
8
Пети
8
Матушик
8
Манише
18
Тошич
18
Новакович
18
Пинту
34
Рауш
34
Рауш
18
Пинту
2
Андреасен
24
Шмидебах
24
Шмидебах
2
Андреасен
13
Шлаудрафф
9
Ханке
9
Ханке
13
Шлаудрафф
18
Тошич
18
Бросински
18
Бросински
18
Тошич
9
Фрайс
28
Эре
28
Эре
9
Фрайс
18
Новакович
0
Ишиаку
0
Ишиаку
18
Новакович
Остались в запасе
Ганновер-96
Кельн
0
Уве Господарек
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
Главный тренер
Кристиан Тиц
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
18
Томас Кесслер
ВР
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
0
Уве Господарек
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
Остались в запасе
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
18
Томас Кесслер
ВР
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Ганновер-96 - Кельн
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
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