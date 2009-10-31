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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Ганновер-96
Кельн - Ганновер-96: обзор матча 31 октября 2009
Кельн
31.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ганновер-96
37'
Я. Розенталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Ганновер-96
Замена
К. МакКенна
️️️️
Ф. Эре
Замена
Я. Кшинувек
️️️️
К. Джакпа
Желтая карточка
К. Рауш
Замена
С. Шахед
️️️️
С. Пинту
Замена
Т. Ялчин
️️️️
Пети
Замена
К. Пеццони
️️️️
С. Фрайс
Желтая карточка
Пети
Замена
М. Эггиманн
️️️️
К. Шульц
ГОЛ! 0:1!
Я. Розенталь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
8
Манише
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Ганновер-96
0
Роберт Энке
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
41
Хенрик Эрнст
ЦП
10
Хендрик Ханэ
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
3-4-1-2
1
Мондрагон
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
28
Эре
8
Пети
8
Манише
9
Фрайс
10
Подольски
18
Новакович
0
Ишиаку
4-3-1-2
0
Энке
6
Черундоло
19
Шульц
5
Хагги
15
Джакпа
18
Пинту
5
Балич
34
Рауш
10
Розенталь
24
Штайнер
11
Конан
8
Пети
24
Ялчин
24
Ялчин
8
Пети
28
Эре
23
МакКенна
23
МакКенна
28
Эре
9
Фрайс
17
Пеццони
17
Пеццони
9
Фрайс
19
Шульц
5
Эггиманн
5
Эггиманн
19
Шульц
18
Пинту
23
Шахед
23
Шахед
18
Пинту
15
Джакпа
0
Кшинувек
0
Кшинувек
15
Джакпа
Остались в запасе
Кельн
Ганновер-96
32
Вилфрид Сану
ЦФ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
41
Хенрик Эрнст
ЦП
10
Хендрик Ханэ
ЦП
25
Флориан Фромловиц
ВР
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
32
Вилфрид Сану
ЦФ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
Остались в запасе
41
Хенрик Эрнст
ЦП
10
Хендрик Ханэ
ЦП
25
Флориан Фромловиц
ВР
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Кельн - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гельмут Фляйшер
(Зигмертсхаузен)
Стадион:
Рейн Энерги
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