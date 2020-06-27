Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаэль Паренсен - статистика

Завершил карьеру
24 июня 1986 (40)
#29 | Полузащитник
180 см | 80 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Унион
9
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
3 : 0
27.06.2020
Фортуна
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
4 : 0
20.06.2020
Унион
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 1
07.06.2020
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
4 : 0
22.05.2020
Унион
1' - 90'
9'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
0 : 2
17.05.2020
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 2
24.02.2020
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0 : 2
08.02.2020
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия Д
5 : 0
01.02.2020
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
2 : 0
25.01.2020
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
18.01.2020
Унион
1' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
22.12.2019
Унион
1' - 90'
48'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
0 : 2
17.12.2019
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Падерборн
1 : 1
14.12.2019
Унион
1' - 90'
36'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
2 : 0
08.12.2019
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
2 : 1
29.11.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
2 : 0
23.11.2019
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 3
09.11.2019
Унион
32' - 90'
49'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
2 : 1
26.10.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
2 : 0
19.10.2019
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
06.10.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 0
21.09.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
1 : 2
14.09.2019
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
3 : 1
31.08.2019
Боруссия Д
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
1
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
1
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
4
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
1
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+