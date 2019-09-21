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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Унион
Байер - Унион: обзор матча 21 сентября 2019
Байер
21.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Унион
20'
К. Фолланд
25'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Унион
86'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
64'
Красная карточка
С. Полтер
ГОЛ! 2:0!
Л. Аларио
Пас отдал
Венделл
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
4-1-2-3
1
Градецки
18
Венделл
5
Бендер
15
Драгович
8
Бендер
14
Баумгартлингер
10
Амири
20
Арангис
27
Аларио
31
Фолланд
29
Хаверц
4-2-2-2
12
Гикевич
28
Триммель
5
Фридрих
13
Шлоттербек
3
Ленц
8
Андрих
4
Гентнер
23
Бекер
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Байер
Унион
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Статистика матча Байер - Унион
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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