Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Фрайбург
Унион - Фрайбург: обзор матча 19 октября 2019
Унион
19.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
1'
М. Бюлтер
84'
М. Ингвартсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Фрайбург
ГОЛ! 2:0!
М. Ингвартсен
Пас отдал
Р. Андрих
84'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
76'
Желтая карточка
Р. Андрих
66'
Желтая карточка
К. Гентнер
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Бюлтер
Пас отдал
К. Ленц
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Унион
1
Мориц Николас
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
20
Лино Темпельман
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
4-3-1-2
12
Гикевич
3
Ленц
5
Фридрих
13
Шлоттербек
28
Триммель
29
Паренсен
4
Гентнер
8
Андрих
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
3-3-2-2
1
Шволов
3
Хайнц
3
Линхарт
4
Кох
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
6
Абраши
9
Хелер
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Унион
Фрайбург
6
Николай Рапп
ЦЗ
1
Мориц Николас
ВР
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
7
Роланд Салаи
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
6
Николай Рапп
ЦЗ
1
Мориц Николас
ВР
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Унион - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Фрайбург
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+