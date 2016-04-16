Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пол Кончески - статистика

Завершил карьеру
15 мая 1981 (45), Лондон
#15 | Защитник
178 см | 69 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
34
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Кардифф
0 : 0
16.04.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
08.03.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 0
05.03.2016
Куинз Парк Рейнджерс
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
27.02.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Болтон
1 : 1
20.02.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
13.02.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
06.02.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
26.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
23.01.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 3
16.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
1 : 1
12.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.01.2016
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.12.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
26.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
1 : 1
19.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.12.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
12.12.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Рединг
0 : 1
03.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
28.11.2015
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
1 : 0
20.11.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
07.11.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
1 : 0
03.11.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Брентфорд
1 : 0
30.10.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
24.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
20.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
17.10.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 3
03.10.2015
Болтон
1' - 90'
62'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Фулхэм
4 : 0
25.09.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
19.09.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
16.09.2015
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
12.09.2015
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
29.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
22.08.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
19.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.08.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
2 : 0
08.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
89'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
81
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+