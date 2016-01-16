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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 16 января 2016
Ротерхэм
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
52'
Д. Хойлетт
55'
М. Филлипс
90'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
90'
ГОЛ! 0:3!
С. Полтер
Пас отдал
Л. Фер
87'
Замена
Д. Макки
️️️️
Д. Хойлетт
86'
Замена
Т. Чери
️️️️
М. Филлипс
Замена
Э. Ледесма
️️️️
М. Дербишир
80'
Желтая карточка
Ш. Фейси
77'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Д. Уорд
55'
55'
ГОЛ! 0:2!
М. Филлипс
Пас отдал
М. Луонго
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хойлетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
28
Шей Фейси
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Ротерхэм
13
Алекс Кэйрнс
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
3-4-1-2
1
Камп
28
Фейси
3
Мэтток
5
Броудфут
18
Уорд
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
26
Белаид
11
Грин
27
Дербишир
25
Уорд
4-1-4-1
12
Смитис
24
Перч
5
Онуоха
24
Холл
15
Кончески
8
Фер
25
Филлипс
30
Хойлетт
21
Луонго
20
Хенри
91
Полтер
27
Дербишир
26
Ледесма
26
Ледесма
27
Дербишир
25
Уорд
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
25
Уорд
25
Филлипс
9
Чери
9
Чери
25
Филлипс
30
Хойлетт
12
Макки
12
Макки
30
Хойлетт
Остались в запасе
Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс
23
Томас Торп
ЦЗ
13
Алекс Кэйрнс
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Нил Редферн
1
Джо Ламли
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
23
Томас Торп
ЦЗ
13
Алекс Кэйрнс
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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