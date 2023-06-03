Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Janus Drachmann
Статистика
Janus Drachmann - статистика
#8 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хорсенс
25
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Хорсенс
0 : 0
03.06.2023
Люнгбю
1' - 53'
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
2 : 1
26.05.2023
Хорсенс
1' - 63'
49'
Дания. Суперлига, 8 тур
Хорсенс
0 : 1
19.05.2023
Силькеборг
83' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Мидтьюлланд
3 : 1
14.05.2023
Хорсенс
79' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Хорсенс
2 : 2
28.04.2023
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Хорсенс
0 : 2
23.04.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
2 : 1
16.04.2023
Хорсенс
1' - 46'
41'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
1 : 2
11.04.2023
Хорсенс
1' - 73'
Дания. Суперлига, 1 тур
Хорсенс
0 : 4
02.04.2023
Ольборг
1' - 81'
Дания. Суперлига, 22 тур
Люнгбю
1 : 1
19.03.2023
Хорсенс
1' - 76'
Дания. Суперлига, 21 тур
Хорсенс
1 : 4
12.03.2023
Копенгаген
1' - 63'
Дания. Суперлига, 20 тур
Орхус
2 : 0
03.03.2023
Хорсенс
1' - 87'
Дания. Суперлига, 19 тур
Хорсенс
0 : 3
26.02.2023
Виборг
75' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
5 : 2
19.02.2023
Хорсенс
1' - 64'
Дания. Суперлига, 17 тур
Хорсенс
3 : 3
13.11.2022
Оденсе
1' - 62'
Дания. Суперлига, 16 тур
Хорсенс
5 : 1
04.11.2022
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
2 : 0
28.10.2022
Хорсенс
46' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Хорсенс
3 : 2
23.10.2022
Силькеборг
69' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
16.10.2022
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
0 : 0
10.10.2022
Ольборг
79' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Силькеборг
2 : 1
02.10.2022
Хорсенс
1' - 66'
Дания. Суперлига, 10 тур
Хорсенс
1 : 0
16.09.2022
Нордшелланд
1' - 62'
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
2 : 1
12.09.2022
Хорсенс
46' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Хорсенс
0 : 2
04.09.2022
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Хорсенс
2 : 1
26.08.2022
Орхус
74' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Оденсе
1 : 0
22.08.2022
Хорсенс
1' - 77'
Дания. Суперлига, 5 тур
Хорсенс
3 : 3
12.08.2022
Мидтьюлланд
46' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
1 : 0
05.08.2022
Хорсенс
59' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
0 : 0
31.07.2022
Хорсенс
88' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
1 : 0
25.07.2022
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Копенгаген
0 : 1
17.07.2022
Хорсенс
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Тяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
6
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+