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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Хорсенс
Брондбю - Хорсенс: обзор матча 19 февраля 2023
Брондбю
19.02.2023, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 18 тур
5 : 2
Завершен
Хорсенс
31'
Н. Валлис
55'
Д. Васс
57'
О. Омойджуанфо
75'
Н. Валлис
83'
Н. Валлис
40'
Д. Белл (АГ)
45'
М. Опондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Хорсенс
Замена
О. Швартау
️️️️
Н. Валлис
89'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Д. Васс
89'
ГОЛ! 5:2!
Н. Валлис
Пас отдал
А. Слимане
83'
ГОЛ! 4:2!
Н. Валлис
75'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
С. Хедлунд
73'
Замена
А. Слимане
️️️️
Х. Эвьен
73'
64'
Замена
Д. Крузе
️️️️
J. Drachmann
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
Д. Белл
62'
60'
Замена
M. Moller Lassen
️️️️
Д. Гомес
60'
Замена
J. Buus
️️️️
Э. Джаст
ГОЛ! 3:2!
О. Омойджуанфо
57'
ГОЛ! 2:2!
Д. Васс
55'
45'
ГОЛ! 1:2!
М. Опондо
Пас отдал
Л. Мусонда
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Белл
ГОЛ! 1:0!
Н. Валлис
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
8
Джо Белл
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Хорсенс
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Элайджа Джаст
ПВ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
15
Jacob Buus
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
3-2-2-3
1
Хермансен
15
Риверос
3
Винтер
5
Тшиемб
10
Васс
26
Эвьен
7
Валлис
17
Греве
15
Хедлунд
10
Омойджуанфо
8
Белл
4-4-1-1
25
Кийлерих
3
Йенсен
29
Сантос
29
Гомес
18
Якобсен
6
Геммер
19
Мусонда
11
Опондо
8
Джаст
8
8
Белл
28
Себулонсен
28
Себулонсен
8
Белл
26
Эвьен
20
Слимане
20
Слимане
26
Эвьен
10
Васс
5
Радошевич
5
Радошевич
10
Васс
7
Валлис
29
Швартау
29
Швартау
7
Валлис
15
Хедлунд
30
Квистгарден
30
Квистгарден
15
Хедлунд
29
Гомес
25
25
29
Гомес
8
15
Крузе
15
Крузе
8
8
Джаст
15
15
8
Джаст
Остались в запасе
Брондбю
Хорсенс
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Брондбю - Хорсенс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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4
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22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
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5
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