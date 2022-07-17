Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Хорсенс
Копенгаген - Хорсенс: обзор матча 17 июля 2022
Копенгаген
17.07.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Хорсенс
61'
Л. Мусонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Хорсенс
88'
Замена
Л. Камили
️️️️
А. Якобсен
88'
Замена
M. Moller Lassen
️️️️
Л. Мусонда
85'
Желтая карточка
Л. Мусонда
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Л. Лерагер
76'
61'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мусонда
Пас отдал
А. Якобсен
Желтая карточка
М. Стаменич
58'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
К. Дикс
58'
Замена
М. Стаменич
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
46'
16'
Желтая карточка
М. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
15
Давид Крузе
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Хорсенс
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
12
Йелерт
3
Вавро
20
Бойлесен
4
Дикс
8
Йоуханнессон
21
Лерагер
10
Харальдссон
7
Классон
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
2-1-5
1
29
Гомес
3
Йенсен
11
Опондо
15
Крузе
25
Кийлерих
19
Мусонда
18
Якобсен
20
Тенгстедт
4
Дикс
2
Анкерсен
2
Анкерсен
4
Дикс
8
Фалк-Йенсен
6
Стаменич
6
Стаменич
8
Фалк-Йенсен
21
Лерагер
15
Бабакар
15
Бабакар
21
Лерагер
19
Мусонда
25
25
19
Мусонда
18
Якобсен
15
Камили
15
Камили
18
Якобсен
Остались в запасе
Копенгаген
Хорсенс
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
33
Александер Людвиг
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Остались в запасе
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Людвиг
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Копенгаген - Хорсенс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Хорсенс
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+