Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нико Кранчар - статистика

Завершил карьеру
13 августа 1984 (42)
#19 | Полузащитник
186 см | 81 кг
Хорватия | Австрия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
22
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Сити
6 : 0
10.05.2015
Куинз Парк Рейнджерс
77' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
2 : 1
02.05.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
25.04.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
12.04.2015
Челси
81' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
3 : 3
07.04.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 52'
35'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Бромвич
1 : 4
04.04.2015
Куинз Парк Рейнджерс
30' - 90'
37'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
22.03.2015
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
14.03.2015
Куинз Парк Рейнджерс
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
07.03.2015
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
04.03.2015
Арсенал
56' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
2 : 1
21.02.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0 : 2
10.02.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
07.02.2015
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сток Сити
3 : 1
31.01.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 68'
36'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
17.01.2015
Манчестер Юнайтед
79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
2 : 1
26.12.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
20.12.2014
Вест Бромвич
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
3 : 1
15.12.2014
Куинз Парк Рейнджерс
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
06.12.2014
Бернли
66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
2 : 0
02.12.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
29.11.2014
Лестер
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл
1 : 0
22.11.2014
Куинз Парк Рейнджерс
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
08.11.2014
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Челси
2 : 1
01.11.2014
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
27.10.2014
Астон Вилла
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
19.10.2014
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
2 : 0
05.10.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2 : 1
27.09.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
20.09.2014
Сток Сити
1' - 90'
88'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
14.09.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+