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    Нико Кранчар - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Нико
    Фамилия Кранчар
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 августа 1984 (38 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 22 2 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2015 77' -93' Манчестер Сити (Манчестер) 6:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.05.2015 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    25.04.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Вест Хэм (Лондон)
    12.04.2015 81' -95' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Челси (Лондон)
    07.04.2015 1' -52' Астон Вилла (Бирмингем) 3:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    35'
    04.04.2015 30' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:4 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    37'
    22.03.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    14.03.2015 84' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    07.03.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
    04.03.2015 56' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Арсенал (Лондон)
    21.02.2015 1' -78' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    10.02.2015 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    07.02.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    31.01.2015 1' -68' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    36'
    17.01.2015 79' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    26.12.2014 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    90'
    20.12.2014 80' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    15.12.2014 77' -90' Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.12.2014 66' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Бернли (Бернли)
    02.12.2014 1' -90' Суонси (Суонси) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.11.2014 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Лестер (Лестер)
    22.11.2014 61' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.11.2014 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    01.11.2014 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    27.10.2014 90' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    19.10.2014 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    05.10.2014 1' -78' Вест Хэм (Лондон) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    27.09.2014 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.09.2014 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    88'
    14.09.2014 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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