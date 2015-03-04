Нико Кранчар - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Кранчар
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Кранчар
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|22
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2015
|77' -93'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|6:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Вест Хэм (Лондон)
|12.04.2015
|81' -95'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Челси (Лондон)
|07.04.2015
|1' -52'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|35'
|04.04.2015
|30' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:4
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|37'
|22.03.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|14.03.2015
|84' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|07.03.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|04.03.2015
|56' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|21.02.2015
|1' -78'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|10.02.2015
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|07.02.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|31.01.2015
|1' -68'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|36'
|17.01.2015
|79' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|26.12.2014
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|90'
|20.12.2014
|80' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|15.12.2014
|77' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.12.2014
|66' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|02.12.2014
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.11.2014
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Лестер (Лестер)
|22.11.2014
|61' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|27.10.2014
|90' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|05.10.2014
|1' -78'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|27.09.2014
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.09.2014
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|88'
|14.09.2014
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)