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Кристал Пэлас - Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 марта 2015
Кристал Пэлас
14.03.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
21'
В. Заа
40'
Д. МакАртур
42'
Д. Уорд
83'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Куинз Парк Рейнджерс
85'
Замена
Р. Грего-Кокс
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
84'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Сандро
83'
ГОЛ! 3:1!
М. Филлипс
Замена
Я. Саного
️️️️
Г. Мюррэй
80'
76'
Желтая карточка
Н. Онуоха
Желтая карточка
Г. Мюррэй
59'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
В. Заа
57'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Панчеон
56'
53'
Желтая карточка
Сандро
46'
Замена
К. Хилл
️️️️
Д. Ферлонг
ГОЛ! 3:0!
Д. Уорд
Пас отдал
В. Заа
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. МакАртур
Пас отдал
Я. Боласи
40'
30'
Желтая карточка
К. Хенри
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
Пас отдал
Я. Боласи
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
30
Сандро
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
4-4-1-1
1
Сперони
16
Келли
17
Делэйни
24
Данн
25
Уорд
11
МакАртур
16
Ледли
40
Панчеон
11
Боласи
10
Заа
39
Мюррэй
4-5-1
31
Грин
29
Колкер
5
Онуоха
2
Ферлонг
3
Юн Сук-Йон
25
Филлипс
98
Райт-Филлипс
30
Сандро
49
Таарабт
20
Хенри
32
Остин
10
Заа
5
Мариаппа
5
Мариаппа
10
Заа
40
Панчеон
34
Гэйл
34
Гэйл
40
Панчеон
39
Мюррэй
9
Саного
9
Саного
39
Мюррэй
98
Райт-Филлипс
39
Грего-Кокс
39
Грего-Кокс
98
Райт-Филлипс
2
Ферлонг
6
Хилл
6
Хилл
2
Ферлонг
30
Сандро
19
Кранчар
19
Кранчар
30
Сандро
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Куинз Парк Рейнджерс
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
29
Алекс МакКарти
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Кристал Пэлас - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Селхарст Парк
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