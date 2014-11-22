Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 22 ноября 2014
Ньюкасл
22.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
78'
М. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
А. Армстронг
90'
+2
90'
Желтая карточка
Б. Замора
Замена
А. Армстронг
️️️️
А. Перес
89'
82'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
К. Хенри
ГОЛ! 1:0!
М. Сиссоко
Пас отдал
С. Амеоби
78'
73'
Желтая карточка
Р. Данн
Замена
П. Сиссе
️️️️
Р. Кабелла
68'
61'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Сандро
Желтая карточка
М. Сиссоко
58'
41'
Желтая карточка
Н. Онуоха
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Р. Тэйлор
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
30
Сандро
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
44
Реми Стрит
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
3-2-2-1-2
23
Крул
14
Дамметт
5
Уильямсон
22
Янмат
5
Тэйлор
21
Айдара
17
Сиссоко
4
Коулбэк
5
Кабелла
22
Перес
10
Амеоби
4-1-3-2
31
Грин
5
Онуоха
22
Данн
29
Колкер
3
Юн Сук-Йон
8
Фер
20
Хенри
30
Сандро
8
Бартон
25
Замора
32
Остин
5
Тэйлор
94
Гуффран
94
Гуффран
5
Тэйлор
5
Кабелла
61
Сиссе
61
Сиссе
5
Кабелла
22
Перес
10
Армстронг
10
Армстронг
22
Перес
30
Сандро
19
Кранчар
19
Кранчар
30
Сандро
20
Хенри
30
Хойлетт
30
Хойлетт
20
Хенри
Остались в запасе
Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс
44
Реми Стрит
ЦЗ
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
44
Реми Стрит
ЦЗ
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+