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АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал
Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал: обзор матча 04 марта 2015
Куинз Парк Рейнджерс
04.03.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
82'
Ч. Остин
64'
О. Жиру
69'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал
90'
+3
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
М. Озил
87'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Т. Росицки
ГОЛ! 1:2!
Ч. Остин
Пас отдал
М. Филлипс
82'
Желтая карточка
Ю. Сук-Йон
80'
Замена
М. Исла
️️️️
Д. Хойлетт
73'
69'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
Пас отдал
К. Гиббс
64'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Сандро
56'
Замена
К. Хилл
️️️️
Н. Онуоха
45'
37'
Замена
Л. Косиельни
️️️️
Г. Паулиста
34'
Желтая карточка
Э. Бельерин
Желтая карточка
К. Хенри
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-2
31
Грин
3
Юн Сук-Йон
2
Ферлонг
5
Онуоха
29
Колкер
20
Хенри
30
Хойлетт
30
Сандро
25
Филлипс
32
Остин
25
Замора
4-1-2-1-2
1
Оспина
2
Бельерин
3
Паулиста
4
Мертезакер
3
Гиббс
13
Коклен
10
Росицки
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
5
Онуоха
6
Хилл
6
Хилл
5
Онуоха
30
Хойлетт
22
Исла
22
Исла
30
Хойлетт
30
Сандро
19
Кранчар
19
Кранчар
30
Сандро
3
Паулиста
6
Косиельни
6
Косиельни
3
Паулиста
10
Росицки
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Озил
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Озил
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал
29
Алекс МакКарти
ВР
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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