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Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 04 апреля 2015
Вест Бромвич
04.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
58'
В. Аничебе
15'
Э. Варгас
37'
Ч. Остин
43'
Б. Замора
90+5'
Д. Бартон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
К. Брант
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
К. Хенри
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Д. Бартон
Пас отдал
Ч. Остин
Красная карточка
Ю. Мулумбу
84'
82'
Замена
К. Хилл
️️️️
Ю. Сук-Йон
75'
Замена
К. Хенри
️️️️
Б. Замора
74'
Желтая карточка
Д. Бартон
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
К. Гарднер
72'
Замена
Й. Ольссон
️️️️
К. Бэйрд
65'
ГОЛ! 1:3!
В. Аничебе
Пас отдал
С. Бераино
58'
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Сессеньон
46'
Желтая карточка
С. Сессеньон
45'
+2
43'
ГОЛ! 0:3!
Б. Замора
Пас отдал
М. Филлипс
37'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Остин
Пас отдал
Н. Кранчар
30'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Э. Варгас
23'
Желтая карточка
С. Колкер
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Варгас
Пас отдал
Ч. Остин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Сандро
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
37
Фрэнки Сазерленд
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
3-5-2
13
Майхилл
22
Бэйрд
15
Лескотт
36
Маколи
24
Флетчер
11
Брант
7
Моррисон
29
Сессеньон
8
Гарднер
12
Идейе
38
Бераино
4-3-3
31
Грин
22
Исла
29
Колкер
5
Онуоха
3
Юн Сук-Йон
25
Филлипс
8
Бартон
30
Сандро
25
Замора
32
Остин
11
Варгас
22
Бэйрд
13
Ольссон
13
Ольссон
22
Бэйрд
8
Гарднер
21
Мулумбу
21
Мулумбу
8
Гарднер
29
Сессеньон
28
Аничебе
28
Аничебе
29
Сессеньон
3
Юн Сук-Йон
6
Хилл
6
Хилл
3
Юн Сук-Йон
25
Замора
20
Хенри
20
Хенри
25
Замора
11
Варгас
19
Кранчар
19
Кранчар
11
Варгас
Остались в запасе
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
13
Джек Роуз
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
37
Фрэнки Сазерленд
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Майкл Доугти
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Остались в запасе
37
Фрэнки Сазерленд
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Майкл Доугти
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Хоуторнс
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