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Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 07 апреля 2015
Астон Вилла
07.04.2015, вторник, 21:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
3 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
10'
К. Бентеке
33'
К. Бентеке
83'
К. Бентеке
7'
М. Филлипс
55'
К. Хилл
78'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 3:3!
К. Бентеке
83'
82'
Желтая карточка
К. Хилл
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Т. Клеверли
81'
78'
ГОЛ! 2:3!
Ч. Остин
Пас отдал
М. Филлипс
Замена
М. Лоутон
️️️️
Л. Бакуна
75'
70'
Замена
М. Доугти
️️️️
Сандро
Замена
Д. Коул
️️️️
Д. Грилиш
70'
57'
Желтая карточка
Ч. Остин
55'
ГОЛ! 2:2!
К. Хилл
Пас отдал
М. Филлипс
52'
Замена
К. Хенри
️️️️
Н. Кранчар
52'
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Исла
35'
Желтая карточка
Н. Кранчар
34'
Желтая карточка
Сандро
ГОЛ! 2:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Г. Агбонлахор
33'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Ф. Делф
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Филлипс
Пас отдал
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Сандро
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
34
Аарон Митчелл
ЦП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
3-4-1-2
1
Гьюзан
15
Ричардсон
12
Влаар
26
Кларк
8
Клеверли
15
Санчес
18
Делф
10
Бакуна
10
Грилиш
11
Агбонлахор
20
Бентеке
4-4-2
31
Грин
22
Исла
5
Онуоха
29
Колкер
6
Хилл
25
Филлипс
19
Кранчар
8
Бартон
30
Сандро
32
Остин
25
Замора
10
Бакуна
38
Лоутон
38
Лоутон
10
Бакуна
8
Клеверли
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
10
Грилиш
12
Коул
12
Коул
10
Грилиш
22
Исла
2
Траоре
2
Траоре
22
Исла
30
Сандро
16
Доугти
16
Доугти
30
Сандро
19
Кранчар
20
Хенри
20
Хенри
19
Кранчар
Остались в запасе
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
34
Аарон Митчелл
ЦП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
34
Аарон Митчелл
ЦП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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