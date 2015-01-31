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Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 31 января 2015
Сток Сити
31.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
21'
Д. Уолтерс
34'
Д. Уолтерс
90+2'
Д. Уолтерс
36'
Н. Кранчар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 3:1!
Д. Уолтерс
90'
+2
Желтая карточка
Д. Уолтерс
85'
75'
Замена
Ю. Сук-Йон
️️️️
К. Хилл
Замена
Ч. Адам
️️️️
С. Айрленд
72'
68'
Желтая карточка
Д. Бартон
68'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Н. Кранчар
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Арнаутович
63'
Желтая карточка
В. Мозес
58'
46'
Замена
Б. Замора
️️️️
К. Хенри
Замена
М. Муниеса
️️️️
Р. Шоукросс
42'
36'
ГОЛ! 2:1!
Н. Кранчар
ГОЛ! 2:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
С. Айрленд
34'
24'
Желтая карточка
М. Исла
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
С. Айрленд
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
17
Шоукросс
2
Вольшайд
36
Уилсон
27
Бардсли
15
Н'Зонзи
7
Айрленд
12
Уилэн
11
Мозес
19
Уолтерс
7
Арнаутович
4-1-3-2
31
Грин
22
Исла
6
Хилл
22
Данн
5
Онуоха
8
Фер
20
Хенри
8
Бартон
19
Кранчар
11
Варгас
32
Остин
17
Шоукросс
5
Муниеса
5
Муниеса
17
Шоукросс
7
Айрленд
16
Адам
16
Адам
7
Айрленд
7
Арнаутович
15
Крауч
15
Крауч
7
Арнаутович
6
Хилл
3
Юн Сук-Йон
3
Юн Сук-Йон
6
Хилл
19
Кранчар
30
Хойлетт
30
Хойлетт
19
Кранчар
20
Хенри
25
Замора
25
Замора
20
Хенри
Остались в запасе
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Британния Стэдиум
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