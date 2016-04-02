Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сильвен Дистен - статистика

Завершил карьеру
16 декабря 1977 (48)
#25 | Защитник
192 см | 79 кг
Франция | Гваделупа
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Борнмут
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Борнмут
0 : 4
02.04.2016
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
3 : 0
20.03.2016
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Борнмут
3 : 2
12.03.2016
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ньюкасл
1 : 3
05.03.2016
Борнмут
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут
2 : 0
01.03.2016
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Уотфорд
0 : 0
27.02.2016
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Борнмут
1 : 3
13.02.2016
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
0 : 2
07.02.2016
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
02.02.2016
Борнмут
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сандерленд
1 : 1
23.01.2016
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Борнмут
3 : 0
16.01.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Борнмут
1 : 3
12.01.2016
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Лестер
0 : 0
02.01.2016
Борнмут
60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
2 : 0
28.12.2015
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0 : 0
26.12.2015
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
1 : 2
19.12.2015
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
2 : 1
12.12.2015
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
3 : 3
28.11.2015
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2015
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Борнмут
0 : 1
07.11.2015
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Саутгемптон
2 : 0
01.11.2015
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Борнмут
1 : 5
25.10.2015
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
5 : 1
17.10.2015
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Борнмут
1 : 1
03.10.2015
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сток Сити
2 : 1
26.09.2015
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Борнмут
2 : 0
19.09.2015
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Норвич Сити
3 : 1
12.09.2015
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Борнмут
1 : 1
29.08.2015
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
3 : 4
22.08.2015
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
1 : 0
17.08.2015
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Борнмут
0 : 1
08.08.2015
Астон Вилла
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+