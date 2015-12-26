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Борнмут - Кристал Пэлас
Борнмут - Кристал Пэлас: обзор матча 26 декабря 2015
Борнмут
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Кристал Пэлас
Замена
Я. Керморган
️️️️
Д. Гослинг
90'
74'
Замена
М. Йединак
️️️️
Д. Ледли
Замена
Т. Рантие
️️️️
Г. Мюррэй
71'
68'
Замена
М. Шамах
️️️️
Ф. Кэмпбелл
45'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Д. Матч
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Г. Артер
45'
Желтая карточка
Г. Артер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Марк Пью
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
48
Коннор Даймонд
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
30
Ритчи
15
Смит
32
Гослинг
31
Артер
16
Сурман
19
Станислас
39
Мюррэй
4-4-1-1
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Суаре
17
Делэйни
24
Данн
16
Ледли
77
Матч
11
МакАртур
40
Панчеон
10
Заа
22
Кэмпбелл
31
Артер
32
О'Кейн
32
О'Кейн
31
Артер
39
Мюррэй
9
Рантие
9
Рантие
39
Мюррэй
32
Гослинг
29
Керморган
29
Керморган
32
Гослинг
16
Ледли
15
Йединак
15
Йединак
16
Ледли
77
Матч
29
Кабай
29
Кабай
77
Матч
22
Кэмпбелл
27
Шамах
27
Шамах
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Борнмут
Кристал Пэлас
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
48
Коннор Даймонд
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Марк Пью
ЦП
Остались в запасе
48
Коннор Даймонд
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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