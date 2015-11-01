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Саутгемптон - Борнмут
Саутгемптон - Борнмут: обзор матча 01 ноября 2015
Саутгемптон
01.11.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
31'
С. Дэвис
36'
Г. Пелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Борнмут
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Тадич
80'
Вторая желтая
В. Ваньяма
78'
73'
Замена
Л. Томлин
️️️️
Г. Артер
Замена
О. Ромеу
️️️️
Й. Класи
71'
64'
Желтая карточка
Д. Гослинг
57'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
46'
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Пью
46'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
М. Йошида
️️️️
Ж. Фонте
46'
ГОЛ! 2:0!
Г. Пелле
Пас отдал
Д. Тадич
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Дэвис
Пас отдал
Р. Бертранд
31'
Желтая карточка
В. Ваньяма
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Хуанми
ЦФ
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
29
Янн Керморган
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-3-2-1
1
Стекеленбург
5
Бертранд
6
Фонте
4
ван Дейк
21
Соареш
10
Дэвис
2
Ваньяма
8
Класи
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
3-2-4-1
23
Федеричи
25
Дистен
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
15
Смит
30
Ритчи
32
Гослинг
8
Пью
16
Сурман
31
Артер
39
Мюррэй
6
Фонте
4
Йошида
4
Йошида
6
Фонте
10
Тадич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Тадич
8
Класи
21
Ромеу
21
Ромеу
8
Класи
39
Мюррэй
19
Станислас
19
Станислас
39
Мюррэй
31
Артер
17
Томлин
17
Томлин
31
Артер
8
Пью
7
Кинг
7
Кинг
8
Пью
Остались в запасе
Саутгемптон
Борнмут
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Саутгемптон - Борнмут
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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