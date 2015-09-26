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Сток Сити - Борнмут
Сток Сити - Борнмут: обзор матча 26 сентября 2015
Сток Сити
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
32'
Д. Уолтерс
83'
М. Диуф
76'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Борнмут
Желтая карточка
Г. Уилэн
90'
87'
Замена
А. Смит
️️️️
М. Пью
ГОЛ! 2:1!
М. Диуф
Пас отдал
Г. Джонсон
83'
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гослинг
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Ч. Адам
75'
71'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Л. Томлин
Замена
М. Диуф
️️️️
Б. Кркич
62'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Д. Шакири
45'
+9
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
М. Арнаутович
32'
17'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Кэмерон
2
Вольшайд
8
Джонсон
16
Адам
12
Уилэн
10
Шакири
19
Уолтерс
7
Арнаутович
9
Кркич
3-2-3-2
1
Боруц
25
Дистен
27
Кук
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
30
Ритчи
16
Сурман
8
Пью
32
Гослинг
13
Уилсон
17
Томлин
16
Адам
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
16
Адам
10
Шакири
17
Афеллай
17
Афеллай
10
Шакири
9
Кркич
92
Диуф
92
Диуф
9
Кркич
8
Пью
15
Смит
15
Смит
8
Пью
13
Уилсон
39
Мюррэй
39
Мюррэй
13
Уилсон
17
Томлин
7
Кинг
7
Кинг
17
Томлин
Остались в запасе
Сток Сити
Борнмут
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
23
Адам Федеричи
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Сток Сити - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
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