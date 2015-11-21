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Суонси - Борнмут
Суонси - Борнмут: обзор матча 21 ноября 2015
Суонси
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
28'
А. Айю
38'
Д. Шелви (П)
10'
Д. Кинг
26'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Борнмут
90'
Замена
Ш. МакДональд
️️️️
Г. Артер
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
87'
Желтая карточка
Д. Шелви
87'
86'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Кинг
80'
Замена
А. Смит
️️️️
М. Ритчи
Замена
Б. Гомис
️️️️
Эдер
73'
Желтая карточка
К. Бартли
72'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
70'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Л. Бриттон
70'
51'
Желтая карточка
Д. Станислас
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Шелви
38'
30'
Желтая карточка
М. Ритчи
ГОЛ! 1:2!
А. Айю
Пас отдал
Д. Шелви
28'
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гослинг
Пас отдал
М. Ритчи
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Д. Станислас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
5
Бартли
26
Ноутон
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
15
Раутледж
24
Айю
24
Эдер
3-2-3-1-1
23
Федеричи
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
25
Дистен
30
Ритчи
31
Артер
16
Сурман
32
Гослинг
19
Станислас
7
Кинг
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
7
Бриттон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
7
Бриттон
24
Эдер
18
Гомис
18
Гомис
24
Эдер
30
Ритчи
15
Смит
15
Смит
30
Ритчи
31
Артер
16
МакДональд
16
МакДональд
31
Артер
7
Кинг
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Кинг
Остались в запасе
Суонси
Борнмут
25
Герхард Треммель
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Суонси - Борнмут
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Либерти
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