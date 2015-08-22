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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Борнмут
Вест Хэм - Борнмут: обзор матча 22 августа 2015
Вест Хэм
22.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 4
Завершен
Борнмут
48'
М. Нобл (П)
53'
Ш. Куяте
82'
М. Майга
11'
К. Уилсон
28'
К. Уилсон
66'
М. Пью
79'
К. Уилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Борнмут
90'
+4
Замена
А. Смит
️️️️
М. Ритчи
85'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
М. Градель
ГОЛ! 3:4!
М. Майга
Пас отдал
А. Крессуэлл
82'
Красная карточка
К. Дженкинсон
79'
79'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
К. Уилсон
75'
Желтая карточка
А. Боруц
Замена
М. Майга
️️️️
Д. Сахо
73'
66'
ГОЛ! 2:3!
М. Пью
Пас отдал
М. Градель
ГОЛ! 2:2!
Ш. Куяте
53'
51'
Замена
М. Пью
️️️️
Д. Кинг
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Нобл
48'
Замена
М. Джарвис
️️️️
К. Нолан
46'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
А. Огбонна
35'
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Уилсон
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Пас отдал
С. Фрэнсис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ОП
10
Димитри Пайет
АП
16
Марк Нобл
ПП
25
Диафра Сахо
ЦФ
4
Кевин Нолан
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ПЗ
10
Макс Градель
ЛП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
23
Рид
21
Огбонна
6
Дженкинсон
14
Мба Обьянг
8
Куяте
16
Нобл
10
Пайет
4
Нолан
25
Сахо
3-2-3-2
1
Боруц
30
Ритчи
4
Элфик
27
Кук
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
16
Сурман
32
О'Кейн
10
Градель
7
Кинг
13
Уилсон
21
Огбонна
5
Томкинс
5
Томкинс
21
Огбонна
4
Нолан
16
Джарвис
16
Джарвис
4
Нолан
25
Сахо
20
Майга
20
Майга
25
Сахо
30
Ритчи
15
Смит
15
Смит
30
Ритчи
7
Кинг
8
Пью
8
Пью
7
Кинг
10
Градель
32
Гослинг
32
Гослинг
10
Градель
Остались в запасе
Вест Хэм
Борнмут
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Славен Билич
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Хэм - Борнмут
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
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