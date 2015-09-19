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Борнмут - Сандерленд
Борнмут - Сандерленд: обзор матча 19 сентября 2015
Борнмут
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
4'
К. Уилсон
9'
М. Ритчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Сандерленд
Желтая карточка
Г. Мюррэй
90'
+4
Замена
А. Смит
️️️️
М. Ритчи
90'
85'
Желтая карточка
О. Тойвонен
Желтая карточка
Д. Гослинг
80'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
К. Уилсон
76'
74'
Вторая желтая
Ю. Кабуль
72'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Ф. Борини
68'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Дефо
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Л. Томлин
65'
63'
Желтая карточка
Ф. Борини
46'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Ж. Гомес
43'
Желтая карточка
Ю. Кабуль
24'
Желтая карточка
Б. Джонс
14'
Желтая карточка
С. Коатес
ГОЛ! 2:0!
М. Ритчи
9'
ГОЛ! 1:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Гослинг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-3-2
1
Боруц
27
Кук
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
30
Ритчи
25
Дистен
8
Пью
16
Сурман
32
Гослинг
13
Уилсон
17
Томлин
4-1-3-2
25
Пантилимон
2
Джонс
4
Коатес
4
Кабуль
15
ван Анхолт
6
М'Вила
16
Гомес
11
Тойвонен
17
Ленс
9
Дефо
16
Борини
30
Ритчи
15
Смит
15
Смит
30
Ритчи
17
Томлин
32
О'Кейн
32
О'Кейн
17
Томлин
13
Уилсон
39
Мюррэй
39
Мюррэй
13
Уилсон
16
Гомес
6
Родуэлл
6
Родуэлл
16
Гомес
16
Борини
11
Джонсон
11
Джонсон
16
Борини
9
Дефо
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Дефо
Остались в запасе
Борнмут
Сандерленд
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Адам Федеричи
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Вито Манноне
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Адам Федеричи
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
29
Янн Керморган
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Борнмут - Сандерленд
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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