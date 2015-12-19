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Вест Бромвич - Борнмут
Вест Бромвич - Борнмут: обзор матча 19 декабря 2015
Вест Бромвич
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
80'
Г. Маколи
52'
А. Смит
87'
Ч. Дэниелс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Борнмут
Замена
С. Бераино
️️️️
Д. Флетчер
90'
90'
Желтая карточка
А. Смит
Красная карточка
Х. Саломон Рондон
90'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ч. Дэниелс
82'
Замена
Т. Рантие
️️️️
Г. Артер
ГОЛ! 1:1!
Г. Маколи
Пас отдал
К. Гарднер
80'
76'
Замена
Я. Керморган
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
Р. Ламберт
️️️️
К. Брант
74'
70'
Замена
М. Пью
️️️️
Д. Станислас
Желтая карточка
Д. Флетчер
64'
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Смит
Пас отдал
Э. Сурман
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Д. Моррисон
45'
Желтая карточка
Д. Эванс
40'
Красная карточка
Д. МакКлин
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-5-1
13
Майхилл
35
Эванс
36
Маколи
13
Ольссон
15
Доусон
16
МакКлин
7
Моррисон
8
Гарднер
24
Флетчер
11
Брант
23
Рондон
3-2-3-1-1
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
15
Смит
30
Ритчи
31
Артер
16
Сурман
32
Гослинг
19
Станислас
7
Кинг
7
Моррисон
29
Сессеньон
29
Сессеньон
7
Моррисон
24
Флетчер
38
Бераино
38
Бераино
24
Флетчер
11
Брант
17
Ламберт
17
Ламберт
11
Брант
19
Станислас
8
Пью
8
Пью
19
Станислас
31
Артер
9
Рантие
9
Рантие
31
Артер
Мюррэй
29
Керморган
29
Керморган
Мюррэй
39
Мюррэй
39
Мюррэй
Остались в запасе
Вест Бромвич
Борнмут
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Бромвич - Борнмут
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
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