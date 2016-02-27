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Уотфорд - Борнмут
Уотфорд - Борнмут: обзор матча 27 февраля 2016
Уотфорд
27.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Борнмут
Желтая карточка
К. Кэткарт
87'
85'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
М. Ритчи
84'
Желтая карточка
Э. Сурман
Замена
А. Абди
️️️️
Н. Амрабат
83'
Желтая карточка
В. Бехрами
82'
Желтая карточка
Б. Уотсон
78'
74'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Б. Афобе
Замена
М. Суарес
️️️️
Э. Капу
57'
23'
Замена
М. Градель
️️️️
Д. Станислас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-2-3
1
Гомес
3
Бритос
20
Кэткарт
15
Аке
44
Паредес
6
Капу
85
Бехрами
26
Уотсон
9
Игало
14
Дини
39
Амрабат
3-2-2-1-2
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
15
Смит
30
Ритчи
31
Артер
16
Сурман
19
Станислас
23
Афобе
7
Кинг
6
Капу
4
Суарес
4
Суарес
6
Капу
39
Амрабат
22
Абди
22
Абди
39
Амрабат
23
Афобе
32
Гослинг
32
Гослинг
23
Афобе
19
Станислас
10
Градель
10
Градель
19
Станислас
30
Ритчи
39
Мюррэй
39
Мюррэй
30
Ритчи
Остались в запасе
Уотфорд
Борнмут
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Уотфорд - Борнмут
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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