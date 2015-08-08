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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Астон Вилла
Борнмут - Астон Вилла: обзор матча 08 августа 2015
Борнмут
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
72'
Р. Жестеде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Астон Вилла
90'
+2
Желтая карточка
Э. Вествуд
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Д. Гослинг
84'
Желтая карточка
Д. Гослинг
80'
78'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
С. Синклейр
75'
Желтая карточка
И. Гуйе
74'
Желтая карточка
Л. Бакуна
72'
ГОЛ! 0:1!
Р. Жестеде
Пас отдал
Э. Вествуд
71'
Замена
К. Санчес
️️️️
Ж. Верету
Замена
М. Градель
️️️️
М. Пью
69'
59'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Ж. Айю
Замена
Я. Керморган
️️️️
Д. Кинг
53'
45'
+1
Желтая карточка
К. Кларк
Желтая карточка
С. Кук
42'
Желтая карточка
Д. Кинг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
12
Джо Коул
АП
39
Руди Жестеде
ЦФ
3-2-3-2
1
Боруц
4
Элфик
27
Кук
21
Дэниелс
30
Ритчи
2
Фрэнсис
8
Пью
16
Сурман
32
Гослинг
7
Кинг
13
Уилсон
3-2-3-2
1
Гьюзан
4
Ричардс
26
Кларк
23
Амави
8
Вествуд
5
Гуйе
7
Синклейр
17
Верету
10
Бакуна
11
Агбонлахор
10
Айю
32
Гослинг
32
О'Кейн
32
О'Кейн
32
Гослинг
8
Пью
10
Градель
10
Градель
8
Пью
7
Кинг
29
Керморган
29
Керморган
7
Кинг
7
Синклейр
15
Ричардсон
15
Ричардсон
7
Синклейр
17
Верету
15
Санчес
15
Санчес
17
Верету
10
Айю
39
Жестеде
39
Жестеде
10
Айю
Остались в запасе
Борнмут
Астон Вилла
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
31
Марк Банн
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Борнмут - Астон Вилла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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