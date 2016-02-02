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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Борнмут
Кристал Пэлас - Борнмут: обзор матча 02 февраля 2016
Кристал Пэлас
02.02.2016, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
27'
С. Данн
33'
М. Пью
57'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Борнмут
90'
+4
Замена
С. Дистен
️️️️
Г. Артер
90'
Желтая карточка
Л. Граббан
85'
Замена
Л. Граббан
️️️️
М. Ритчи
81'
Желтая карточка
А. Смит
76'
Желтая карточка
С. Кук
75'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Б. Афобе
Замена
М. Шамах
️️️️
Л. Чхун-Ен
68'
Желтая карточка
М. Йединак
68'
65'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Ф. Кэмпбелл
58'
57'
ГОЛ! 1:2!
Б. Афобе
Желтая карточка
С. Данн
51'
Замена
Д. Матч
️️️️
Д. МакАртур
45'
Желтая карточка
В. Заа
42'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Пью
Пас отдал
Ч. Дэниелс
ГОЛ! 1:0!
С. Данн
Пас отдал
В. Заа
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-4-1-1
13
Хеннесси
24
Данн
27
Суаре
17
Делэйни
25
Уорд
40
Панчеон
15
Йединак
72
Ли Чхун-Ен
11
МакАртур
10
Заа
22
Кэмпбелл
3-2-4-1
1
Боруц
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
27
Кук
15
Смит
30
Ритчи
8
Пью
16
Сурман
32
Гослинг
31
Артер
23
Афобе
11
МакАртур
77
Матч
77
Матч
11
МакАртур
72
Ли Чхун-Ен
27
Шамах
27
Шамах
72
Ли Чхун-Ен
22
Кэмпбелл
25
Адебайор
25
Адебайор
22
Кэмпбелл
31
Артер
25
Дистен
25
Дистен
31
Артер
23
Афобе
7
Кинг
7
Кинг
23
Афобе
30
Ритчи
11
Граббан
11
Граббан
30
Ритчи
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Борнмут
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
23
Адам Федеричи
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Кристал Пэлас - Борнмут
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Селхарст Парк
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