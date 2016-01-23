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Сандерленд - Борнмут
Сандерленд - Борнмут: обзор матча 23 января 2016
Сандерленд
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
45+1'
П. ван Анхолт
13'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Борнмут
90'
+2
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Станислас
Желтая карточка
Б. Джонс
89'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Д. Ленс
88'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Ф. Борини
66'
64'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Б. Афобе
57'
Замена
М. Ритчи
️️️️
М. Пью
ГОЛ! 1:1!
П. ван Анхолт
Пас отдал
Ф. Борини
45'
+1
18'
Желтая карточка
Э. Сурман
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Афобе
Пас отдал
Д. Станислас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-1-3-2
1
Манноне
15
ван Анхолт
30
Браун
16
О'Ши
2
Джонс
6
М'Вила
6
Каттермол
17
Ленс
11
Джонсон
9
Дефо
16
Борини
4-4-1-1
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
15
Смит
8
Пью
16
Сурман
32
Гослинг
31
Артер
19
Станислас
23
Афобе
17
Ленс
6
Родуэлл
6
Родуэлл
17
Ленс
16
Борини
20
Уотмор
20
Уотмор
16
Борини
8
Пью
30
Ритчи
30
Ритчи
8
Пью
19
Станислас
39
Мюррэй
39
Мюррэй
19
Станислас
23
Афобе
11
Граббан
11
Граббан
23
Афобе
Остались в запасе
Сандерленд
Борнмут
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Сандерленд - Борнмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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