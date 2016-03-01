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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Саутгемптон
Борнмут - Саутгемптон: обзор матча 01 марта 2016
Борнмут
01.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
31'
С. Кук
79'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Саутгемптон
Замена
М. Пью
️️️️
М. Градель
85'
ГОЛ! 2:0!
Б. Афобе
Пас отдал
М. Ритчи
79'
70'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Ш. Лонг
Замена
Л. Граббан
️️️️
Д. Кинг
70'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Г. Артер
66'
60'
Замена
Г. Пелле
️️️️
Ч. Остин
35'
Замена
С. Дэвис
️️️️
М. Йошида
ГОЛ! 1:0!
С. Кук
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
3-2-3-2
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
30
Ритчи
15
Смит
10
Градель
31
Артер
16
Сурман
7
Кинг
23
Афобе
3-2-2-1-2
17
Форстер
4
Йошида
6
Фонте
4
ван Дейк
21
Соареш
5
Бертранд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
10
Мане
7
Лонг
32
Остин
10
Градель
8
Пью
8
Пью
10
Градель
31
Артер
32
Гослинг
32
Гослинг
31
Артер
7
Кинг
11
Граббан
11
Граббан
7
Кинг
4
Йошида
10
Дэвис
10
Дэвис
4
Йошида
7
Лонг
10
Тадич
10
Тадич
7
Лонг
32
Остин
9
Пелле
9
Пелле
32
Остин
Остались в запасе
Борнмут
Саутгемптон
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Борнмут - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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