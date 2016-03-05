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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Борнмут
Ньюкасл - Борнмут: обзор матча 05 марта 2016
Ньюкасл
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Борнмут
80'
А. Перес
29'
С. Тэйлор (АГ)
70'
Д. Кинг
90+2'
Ч. Дэниелс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Борнмут
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Ч. Дэниелс
Пас отдал
М. Пью
90'
+1
Замена
С. Дистен
️️️️
М. Ритчи
89'
Желтая карточка
Л. Граббан
ГОЛ! 1:2!
А. Перес
Пас отдал
Д. Шелви
80'
76'
Желтая карточка
Д. Гослинг
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кинг
Пас отдал
М. Ритчи
69'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Б. Афобе
Замена
Р. Ааронс
️️️️
М. Сиссоко
69'
61'
Замена
М. Пью
️️️️
М. Градель
Желтая карточка
А. Перес
56'
Замена
А. Митрович
️️️️
Э. Ривьер
45'
45'
Желтая карточка
С. Кук
Замена
В. Анита
️️️️
П. Дамметт
31'
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-4-2
33
Эллиот
14
Дамметт
22
Янмат
27
Тэйлор
24
Ласселлс
26
Шелви
23
Вейналдум
4
Коулбэк
17
Сиссоко
97
Ривьер
22
Перес
3-2-3-2
1
Боруц
15
Смит
27
Кук
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
30
Ритчи
10
Градель
16
Сурман
32
Гослинг
7
Кинг
23
Афобе
17
Сиссоко
17
Ааронс
17
Ааронс
17
Сиссоко
14
Дамметт
6
Анита
6
Анита
14
Дамметт
97
Ривьер
9
Митрович
9
Митрович
97
Ривьер
30
Ритчи
25
Дистен
25
Дистен
30
Ритчи
10
Градель
8
Пью
8
Пью
10
Градель
23
Афобе
11
Граббан
11
Граббан
23
Афобе
Остались в запасе
Ньюкасл
Борнмут
1
Карл Дарлоу
ВР
94
Йоан Гуффран
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
23
Адам Федеричи
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
94
Йоан Гуффран
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ньюкасл - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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